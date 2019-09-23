Эксперт объяснил, почему искусственное мясо может не уступать настоящему

Москва, 23 сентября. Многие диетологи критикуют искусственное мясо, причисляя его к нездоровой пище, однако на деле оно может не уступать продуктам естественного происхождения. Об этом в понедельник заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ Дмитрий Еделев.

«Производство этого мяса возможно без антибиотиков, не нужны гормоны роста, это мясо поможет избежать различных заболеваний», — пояснил специалист РИА Новости.

Еделев отметил, что в настоящее время искусственное мясо постепенно входит в рацион в европейских странах. В Голландии, к примеру, первые котлеты из искусственного мяса появились около 6 лет назад.

По вкусу это мясо почти идентично настоящему. Ключевой особенностью является некоторая сухость, которая объясняется отсутствием жировых клеток. Впрочем, когда ученые научатся выращивать жировые клетки, искусственное мясо станет сочным. Оно ничем не будет отличаться от обычных мясных продуктов, но при этом его смогут употреблять вегетарианцы, ведь для производства подобной пищи не потребуется убивать животных.

Отметим, что у российских ученых тоже есть свои наработки в этой сфере. Так, в прошлом году сообщалось, что петербургские исследователи из Университета ИТМО вырастили в пробирке искусственное мясо. Население планеты в последние десятилетия стремительно растет, ученые боятся продовольственного кризиса. В итоге ученые решили создать продукт из клеток мяса, которые никогда не были частью живого организма.

