«Солдат. Конструктор. Легенда» — выставка к 100-летию Михаила Калашникова. ФАН-ТВ

Музей Победы в Москве 24 сентября открывает выставку «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда». Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения великого русского конструктора Михаила Калашникова, чей юбилей страна отметит 10 ноября.

До 20 ноября в музее можно будет увидеть рассекреченные документы, раритетные фотографии, личные вещи человека, который был не только изобретателем, но и солдатом Великой Отечественной войны, депутатом Верховного Совета, экспертом в области стрелкового оружия и общественным деятелем.

«Был подготовлен совершенно новый проект более масштабный, комплексный, который включает в себя помимо экспонатов выставочное оборудование, мультимедию. К этому юбилею мы подготовились очень плотно, и выставка вобрала в себя материалы, которые исследовались музеем практически с 2004 года. За это время удалось накопить обширный материал»,— рассказал Александр Ермаков, заместитель директора по науке музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.

Личные вещи и многие документы для широкой экспозиционной выставки предоставила старшая дочь Михаила Тимофеевича Нелли Калашникова.

«Отец был очень интересным, великим, разносторонним человеком. Он был не только конструктором, он был отцом, он был мужем, дедом. Первое, что он воспитывал в нас во всех — это честность, труд, дисциплина, видимо эти качества были заложены в нем с самого маленького детства»,— поделилась Нелли Калашникова.

Выставка станет передвижной. Интерактивно-виртуальный формат увидят не только в Москве. Сейчас ведут переговоры о возможной поездки экспозиции в республику Крым.