Глава Роскомнадзора поддержал идею штрафов для Google и Facebook за вмешательство

Москва, 23 сентября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал инициативу депутатов по введению штрафов для корпораций Google и Facebook за вмешательство в дела России.

Жаров заявил, что очень позитивно относится к штрафам, так как это метод экономического воздействия на компании, принятый во всем мире. Он напомнил, что недавно американские власти оштрафовали Google на 200 миллионов долларов за распространение персональных данных несовершеннолетних.

«Я считаю, что по сравнению с блокировкой, а это фатальная мера воздействия, я считаю, что абсолютно правильно штрафовать. Нужно штрафовать, будем штрафовать», — сказал глава ведомства в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что не может рассуждать о размере штрафа, так как это решение лежит на законодателях.

На прошлой неделе депутаты Государственной думы предложили предусмотреть в российском законодательстве введение серьезных штрафов для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела РФ.

Напомним, в день единого голосования на платформах Facebook и Google появилась политическая реклама, которую, как заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.