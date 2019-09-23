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Россия объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению

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Россия объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению

Москва, 23 сентября. РФ официально объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Я только констатирую факт [присоединения], а потом уже на других двусторонних встречах будем дискутировать, заявлять о своих амбициях, об организации экономики и эффективности», — цитирует его слова РИА Новости.

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев отметил, что ранее подписал соответствующее постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об утверждении Парижского соглашения по климату после тщательного анализа последствий его выполнения.

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