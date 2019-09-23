Москва, 23 сентября. Военные самолеты США провели разведку у российских границ. По данным западных авиаресурсов, отслеживающих передвижения в воздушном пространстве, самолеты были замечены у Калининграда и берегов Крыма.

По данным портала, патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V около трех часов находились в небе в районе Калининграда. За это время они изучили морскую и сухопутную границы России. Самолеты двигались в воздушном пространстве над водами Балтийского моря, а также над территориями Польши и Литвы. Известно, что P-8A Poseidon и RC-135V вылетели с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании.

У черноморских границ России в это время был замечен самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, который совершил многочасовой полет вдоль юго-западных берегов Крыма. Американский самолет базируется на острове Крит в Греции.

Кроме того, над Черном морем был замечен стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. БПЛА вылетел с авиабазы «Сигонелла» на острове Сицилия в Италии. Из полученных данных известно, что дрон курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также пролетел к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани до Большого Сочи. В районе Севастополя БПЛА приближался к Крыму на расстояние примерно в 33 километра.

В последние годы иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от баз ВС РФ в Сирии. Власти США отказываются прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на неоднократные призывы министерства обороны РФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя разведку иностранных самолетов у российских границ, в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что рубежи страны находятся под надежной защитой: в случае необходимости в воздух будут подняты самолеты ВКС РФ.