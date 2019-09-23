Эксперты: уровень ксенофобии и радикального национализма за полгода снизился. ФАН-ТВ

Национальные конфликты и межэтнические проблемы обсудили в пресс-центре «Россия сегодня». С докладом об основных тенденциях проявления агрессивной ксенофобии и радикального национализма выступило Московское бюро по правам человека.

За первые шесть месяцев этого года зафиксировано положительное изменение этнофобных настроений. По ряду опросов россияне отмечают конфликты между народностями как самые незначительные для нашей страны. Кроме того, по данным опросов, 70% россиян поддержали инициативу президента Владимира Путина по упрощению системы получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Однако в периоды организации общественных масс появляются и негативные прецеденты.

«Очевидно проявление радикального национализма в ходе избирательной кампании. Было зафиксировано несколько инцидентов. Это пока еще не массовая тенденция, но отдельные всплески с порчей листовок, надписями ксенофобного характера, и, наоборот, акцентирование мигрантской темы в Новосибирске, либо оскорбление кандидата по национального признаку, как это было в Ярославской области, либо проявление национализма в республике Бурятия», — сказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Эксперты отмечают вмешательство из вне факторов, способствующих развитию отношения нетерпения, в том числе антироссийских настроений.

«Уже делается ставка не только на национализм, скажем, в многонациональных республиках и субъектах Российской Федерации, но и на русский регионализм. В принципе русский регионализм — это сепаратизм. Это идея сепарации ряду русской областей. Но естественно, что основание для этого предполагает русский национализм, который включает и ксенофобию. Должна быть идеологическая база для сепарации, потому что иначе идеология бессмысленна», — считает Владимир Волох, профессор Государственного университета управления.

Эксперты отмечают разрозненность ксенофобских настроений и по причинам возникновения, и по характеру выражения. Эти данные получены экспертами в результате социологических исследований ВЦИОМ, Российской академией наук, организаций общественного мониторинга.