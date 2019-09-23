Оперную певицу Ирину Богачеву похоронили в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 сентября. Народную артистку СССР, солистку Мариинского театра Ирину Богачеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Знаменитая оперная певица скончалась на 81-м году жизни 19 сентября.

Гражданская панихида состоялась в Мариинском театре. Ирина Богачева была его солисткой с 1965 года. Церемонию прощания посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, члены городского правительства, почетные граждане, деятели культуры и искусства, ученики Ирины Богачевой и ее поклонники.

Ректор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Алексей Васильев отметил, что за годы работы Богачевой все успели привыкнуть к тому, что когда она входила в здание вуза, творческая жизнь консерватории будто шла быстрее. Он добавил, что с уходом Богачевой учебное заведение уже не будет таким, как прежде.

«Своим трудом она заложила такой мощный фундамент для дальнейшего развития российской вокальной школы, что, я думаю, она навсегда останется с нами, в наших сердцах, в своих студентах, в своих потомках», — цитирует слова Васильева ТАСС.

В консерватории Ирина Богачева возглавляла кафедру сольного пения. В вузе она преподавала с 1978 года.

Ирина Соболева — концертмейстер Мариинского театра и заслуженная артистка России — проработала с Богачевой около четырех десятилетий. Она отметила, что ученики певицы сейчас представляют славу мировой оперной сцены.

Отпевание прошло в Никольском соборе Петербурга. Похоронили Ирину Богачеву на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Ирина Богачева — коренная жительница Петербурга, пережила блокаду Ленинграда. Ее уникальный голос стал символом советской оперной сцены.

Завоевала гран-при на конкурсе в Рио-де-Жанейро в 1967 году, выступала на крупнейших мировых оперных сценах, в том числе в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.