В Военной прокуратуре Украины обнаружили преступную группу

В Киеве разгорается скандал вокруг бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй и журналист Василий Крутчак публично призвали власти не допустить возвращения Матиоса в силовые органы и поскорее посадить его в тюрьму за «подвиги», совершенные им на высоком посту. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Василий Крутчак прямо заявил: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы после переаттестации прокуроров, анонсированной генпрокурором Русланом Рябошапкой, на руководящих должностях вновь оказались Анатолий Матиос и его подчиненные, деятельность которых сводилась к «обилечиванию бизнеса» (выжиманию взяток в обмен на прекращение уголовных дел).

«Рябошапка считает, что не все военные прокуроры плохие — мол, «им нужно дать шанс, провести переаттестацию». Я с этим не согласен и хочу, чтобы власть нас услышала. Во время переаттестации многие подручные бывшего главного военного прокурора имеют большие шансы проскочить. Нужно брать их дела и перепроверять, не выполняли ли они незаконные указания своего босса. Мы добиваемся того, чтобы Матиос как организатор преступной группы не отделался лишь увольнением, а чтобы он ответил за свои действия по закону», — сказал журналист.

По его словам, за время работы силовика военные преступления служащих ВСУ, связанные с конфликтом в Донбассе, в большинстве случаев так и не получали должного расследования, а виновные оставались безнаказанными.

«Более того, возглавляемое им ведомство запятнало себя целым рядом незаконных действий. Например, возбуждением уголовных дел против заведомо невиновных людей, применением незаконных методов воздействия, насильственными похищениями, удержаниями в тайных тюрьмах и т. д. Именно под покровительством СБУ и Военной прокуратуры Украины в большинстве случаев и совершались все эти противоправные действия».

Кроме того, Главную военную прокуратуру (ГВП) Украины ранее часто обвиняли в неэффективности. Поэтому, считает Крутчак, подчиненные Анатолия Матиоса старались «почаще раскрывать заговоры, находить во всех провалах власти Петра Порошенко «руку Москвы», а также усматривать «сепаратизм» в самых невинных вещах». Например, в мае 2019 года ГВП попыталась «шить» сепаратизм киевским социологам — за то, что те включили в соцопрос, проводившийся на Западной Украине, варианты «независимости Галичины» или «присоединения ее к другому государству».

Экс-депутат Куприй добавил, что, по его информации, Матиос сейчас активно пытается устроиться на работу в Службу безопасности Украины, где намерен возглавить управление К (подразделение, борющееся с коррупцией).

«Матиос, к сожалению, никуда не делся. Уйдя с должности, он сохраняет влияние в среде правоохранителей и сейчас пытается получить должность в СБУ. По моим данным, во время пребывания коррупционера во главе ГВП Украины его подчиненные регулярно давили на крупный бизнес через возбуждение уголовных дел. А теперь он претендует на то, чтобы «заниматься очисткой военной прокуратуры от оборотней».

По словам общественных обвинителей, отправленный 2 сентября силовик «является одним из главных виновников многих преступлений киевского режима за последние пять лет».

«Мы все были рады, когда новая власть уволила самого коррумпированного на Украине госчиновника — главу ГВП Анатолия Матиоса, — сообщил Крутчак. — Лично я его успел узнать хорошо и в курсе, на что он способен ради денег. Он готов предать близких, уничтожать население Украины. Именно он прикрывал и скрывал миллиардные хищения ушедшей власти и на этом обогащался, с помощью СМИ разжигал межнациональную ненависть и рознь, распространяя ложь о русских в Донбассе. А ранее он первым предал экс-президента Виктора Януковича. До 2014 года Матиос работал в администрации главы страны. На его совести тысячи без вести пропавших в Донбассе украинцев. На его руках — кровь, боль и трагедия нашего народа».

Он выразил надежду, что Матиоса посадят пожизненно в тюрьму со строгим режимом, но перед этим привезут в Донбасс и покажут ему результаты его деяний.

«Чисто по-человечески я хочу, чтобы этот негодяй ответил за все свои преступления и сел в тюрьму на пожизненный срок, — подчеркнул журналист. — Но перед оглашением приговора я хочу, чтобы его привезли в Донбасс в наручниках и чтобы он прошелся по всем местам, которые украинская армия беспощадно разбомбила. Уверен, что он еще и наказание понесет перед Богом».

Адвокат Виталий Коломиец отметил, что экс-глава ГВП «не раз пользовался влиянием среди военных чиновников, чтобы скрыть всевозможные «схемы».

«Он всегда умел договариваться. Матиос причастен к очень мощному бизнесу, у него много связей среди военных. У жены большой бизнес, где он может прятать доходы. Кроме того, мы знаем десятки случаев имитации деятельности Главной военной прокуратуры, из-за которых украинские военные попадали за решетку. Чтобы выгородить своих людей, силовик сажал украинских военнослужащих за контрабанду. Он может начать прикрывать любого, если это будет ему выгодно. Было множество дел, когда украинских военных сажали за решетку, даже если их вина не была доказана. Похоже, в ГВП старались открыть как можно больше дел, чтобы оправдать свое существование».

Напомним, 2 сентября новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главы ГВП Анатолия Матиоса с поста. Эксперты восприняли этот шаг как первый удар по военным прокуратурам страны, а также как «признак грядущей большой чистки в ГПУ». Очищать ведомство, по словам аналитиков, будут и от влияния экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Через несколько дней уволенный Матиос направил рапорт новому генпрокурору, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову и главам всех фракций парламента. В нем он перечислил «угрозы для страны, возникающие из-за ликвидации военных прокуратур».

«Ликвидация системы военных прокуратур и прокуроров может спровоцировать крайне негативные последствия как для обеспечения правопорядка в ВСУ, так и для расследования военных преступлений, — заявил Матиос. — В случае ликвидации военных прокуратур создастся риск роста преступности в войсках — из-за безнаказанности военных за совершенные уголовные преступления».

Он сказал, что ликвидация прокуратур приведет к «параличу расследований» почти 5 тысяч уголовных производств, прекратится сотрудничество с офисом прокурора Международного уголовного суда о военных преступлениях. Матиос напомнил, что военные прокуратуры расследовали 5600 уголовных производств, а также представляли интересы государства по 501 делу на сумму в 400 млн гривен.