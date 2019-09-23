Эксперты назвали несерьезной идею ввести «индекс самогона»

Москва, 23 сентября. Идея ввести «индекс производства самогона» как одного из индикаторов экономического положения в стране не только ненадежна, но и несерьезна в принципе. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Специалисты отнеслись с большим сомнением к инициативе российских ученых из Финансового университета при правительстве РФ. По их мнению, нужны «дополнительные оговорки».

Как отметил руководитель Центра социально-экономических исследований РАНХиГС Олег Чернозуб, современная тенденция экономически развитых стран показывает, что производство населением таких домашних продуктов, как, например, спиртные напитки, сыры, хлеб, является индикатором не снижения, а роста благосостояния граждан.

«Потому что у них есть время, желание, образование, культурный уровень делать что-то такое», — отметил он.

Чернозуб считает, что без такого разграничения «индекс самогона» нельзя считать надежным индикатором. При этом директор «Левада-центра» Лев Гудков назвал несерьезным индикатор, который, на его взгляд, не спрогнозирует ничего, как и множество других социальных показателей.

Напомним, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец ранее заявил, что, по мнению ученых, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране, поэтому необходимо ввести «индекс производства самогона».

По его словам, снижение производства и потребления самогона свидетельствует о повышении платежеспособности граждан, так как у них есть возможность приобретать более качественную алкогольную продукцию. И, наоборот, по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства.