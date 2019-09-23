Ветераны отметили скудоумие наркомана Резника, призвавшего запретить Знамя Победы

Санкт-Петербург, 23 сентября. Председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев назвал возмутительным заявление депутата петербургского Закса Максима Резника об «избыточном» использовании Знамени Победы.

Ранее петербургский парламентарий выступил на заседании комиссии по образованию, культуре и науке с заявлением, что считает «избыточным» использование красного знамени. Однако позже попытался смягчить свои слова, отметив, что не считает использование Знамени Победы большой проблемой.

Волобуев, комментируя высказывание Резника, заявил, что его слова недопустимы, и отметил, что одиозный депутат «никогда не отличался в лучшую сторону умом и сообразительностью».

Глава совета подчеркнул, что россияне должны гордиться победой СССР над фашистской Германией. Он добавил, что для думающих жителей страны святость символа победы советских войск неприкосновенна.

«Красное Знамя для нас свято — не только для ветеранов, но и для молодежи. Мы под этим знаменем и в других точках горячих побеждали, соблюдая и сохраняя боевые традиции, заложенные в прошлые годы. Я категорически против слов Резника. Красное Знамя Победы всегда с нами», — сказал Волобуев в беседе с iReactor.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Максим Резник оказывается в центре скандала. Весной журналисты уличили его в употреблении запрещенных веществ. На первомайском шествии парламентарий вел себя неадекватно, а позже в Сети появились видеоролики, на которых член Закса курит, предположительно, травку.

Эта история вызвал общественный резонанс. Коллеги Резника призвали его сдать тест на наркотики, однако он отказался это делать.