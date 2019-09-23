Червиченко сравнил проблемы «Спартака» и «Динамо»

Москва, 23 сентября. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал мнение о ситуации вокруг главных тренеров «Динамо» и красно-белых.

«Я всегда считал, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Изначально, когда еще Кононова только позвали в «Спартак», говорил о том, что он — не подходящая кандидатура. К сожалению, мы уже говорим не о том, что нет результатов, а о том, что игра соответствует месту в таблице», — отметил менеджер.

По его мнению, в «Динамо» сложилась похожая ситуация.

«На мой взгляд, дело не только в тренере. Есть некий системный сбой, в результате которого допускаются ошибки. И «Спартак», и «Динамо» потратили большие деньги на трансферное кампании, но нет ощущения, что их вложения были оправданы. И в этом отношении ситуации также близки, как и места в таблице», — подчеркнул Червиченко.

«Спартак» после 10 туров занимает 9-е место, «Динамо» расположилось на 11-й строчке.