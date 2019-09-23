В Таллине возмутились из-за публикации документов об освобождении Эстонии СССР

Таллин, 23 сентября. Эстонский МИД возмутился из-за публикации документов, согласно которым Эстонская республика была освобождена от нацистской Германии силами СССР. В Таллине считают, что данные, опубликованные Москвой, якобы являются исторически неверными.

В пресс-службе МИД Эстонии заявили, что Эстонская республика больше пострадала не от нацистской Германии, а от советской оккупации.

«Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — добавили в министерстве прибалтийской страны.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин якобы имеет право требовать от Москвы компенсации за ущерб от советской оккупации. Россия в свою очередь не раз заявлял, что об оккупации Прибалтики СССР не может быть речи. Более того, Минобороны РФ уже публиковало архивные документы, которые подтверждают, что в 1944 году местные жители помогали Красной армии освободить Эстонию, пишет РИА Новости.

Напомним, в прошлом году эстонский МИД придерживался другой позиции и отказался поддерживать инициативу по работе специальной комиссии, созданной для учета «ущерба от советской оккупации». К слову, подсчетом этого «ущерба» Эстония занимается с 1940 года.