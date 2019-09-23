В РФ назвали отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ глубокой обидой и политическим хаосом

Нежелание Украины принимать участие в осенней сессии ПАСЕ обусловлено политическим хаосом в стране. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Украина не хочет

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пока не получал документы для аккредитации на октябрьской сессии новой украинской делегации. Об этом сообщили «РИА Новости» в аппарате ПАСЕ.

С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге пройдет осенняя сессия ПАСЕ. Депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ, потому что не имеет возможности реагировать на «нарушения» принципов организации. В свою очередь член украинской делегации и депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует посетить осеннюю сессию ПАСЕ в частном порядке.

В то же время делегация от России назвала отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ шантажом Совета Европы. Киеву необходим антироссийский консенсус, она не умеет работать в иных условиях.

«Согласно имеющейся у меня информации, секретариат ассамблеи еще не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации. Как вы знаете, наши правила гласят, что полномочия любой новой делегации должны быть представлены, если это возможно, за неделю до открытия сессии, а именно сегодня, но, на самом деле, они могут быть представлены позже», — заявили в аппарате ПАСЕ.

«Типичный украинский хаос»

Как отметил Максим Жаров, в администрации президента Украины Владимира Зеленского и среди депутатов его партии «Слуга народа» сейчас разброд и шатания. Поэтому такая неопределённость в отношении поездки украинской делегации на сессию ПАСЕ не должна удивлять.

«Теперь это типичный украинский хаос, когда решение о том, ехать или не ехать, принимается в последний момент. Отказываться от трибуны ПАСЕ для Украины неразумно, поскольку это единственная антироссийская трибуна в Европе, на которой можно выступить практически забесплатно. Поэтому какая-то часть украинской делегации на осеннюю сессию ПАСЕ все же поедет», — добавил Максим Жаров.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева заметила, что поведение Украины демонстрирует позицию глубокой обиды. Удивительно, но это государство до сих пор пытается оперировать эмоциями и каким-то сомнительным шантажом, а не конструктивным диалогом и элементарными законами дипломатических отношений.

«Видимо, в их представлении отказ от присутствия в ПАСЕ должен был вызвать шквал уговоров и изменения отношения касательно российской делегации. Возможно, прозвучит слишком громко, но российская делегация в нынешних реалиях выгоднее украинской. К слову, отказ от присутствия украинской делегации не отменит частных визитов, которые могут нести за собой ряд провокаций для привлечения внимания и создания ряда громких заголовков в СМИ. Однако в любом случае позиция Европы продемонстрирована. И не в сторону Украины», — резюмировала Наталия Елисеева.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.