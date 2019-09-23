Цены на бензин в России в августе выросли на 0,2%

Москва, 23 сентября. Потребительские цены на бензин в РФ в среднем выросли на 0,2% в августе текущего года по сравнению с июлем. Соответствующие данные указаны в официальных материалах Росстата.

Кроме того, в материалах отмечается, что производители бензина в последнем месяце лета снизили цены на 8,7%. С начала 2019 года розничные цены на топливо увеличились на 1,7%, а цены производителей уменьшились на 13,8%. Специалисты Росстата подчеркивают, что в августе прошлого года потребительские цены на бензин в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза, а в 2019 году — в 2,3 раза.

В 30 российских субъектах потребительская стоимость бензина выросла на 0,3%. В частности, в Камчатском крае цена увеличилась на 1%, в Республике Бурятия и Орловской области — на 0,8% и 0,7% соответственно. В свою очередь в Республике Тыва было зафиксировано снижение цен на 0,9%, а в Красноярском крае — на 0,8%. В российской столице водители стали платить за бензин больше на 0,2% за прошедший месяц, а в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

Напомним, почти половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться автомобилями. Соответствующие данные опроса приводит ВЦИОМ. Так, 47% респондентов назвали причиной отказа от частого использования машины высокую стоимость бензина. Еще 16% опрошенных отметили дорогое обслуживание авто и его страхование.