Бизерта (Тунис), 23 сентября. Полицейский убит в тунисском городе Бизерта, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Бизерта расположен на севере Туниса. Нападение на стража правопорядка произошло в понедельник — преступник зарезал полицейского. После этого началась погоня за убийцей, который вскоре был пойман и задержан. Причина нападения на сотрудника правоохранительных органов на данный момент не ясна, пишут зарубежные СМИ.

С 2011 года на территории Туниса напряженная обстановка. Власти страны не могут обеспечить безопасность ни местному населению, ни иностранным туристам. В последние годы в Тунисе происходят серии терактов, которые совершают боевики, связанные с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. В результате терактов были убиты десятки мирных жителей, сотрудников служб безопасности и иностранцев.

МИД РФ ранее неоднократно призывал россиян воздержаться от поездок в эту страну или трезво оценивать риски при планировании визитов в Тунис.

Ранее стало известно, что сотрудники одного из отелей в Тунисе взяли в заложники туристов, потребовав повторно оплатить путевки.

1 Организация запрещена на территории РФ.