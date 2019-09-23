Жаров рассказал о новой системе РКН по блокировке Telegram

Москва, 23 сентября. Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил глава РКН Александр Жаров на форуме «Вся Россия» Союза журналистов РФ.

По его словам, сейчас Роскомнадзор работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту. При этом современные механизмы обхода блокировки не позволяют полностью заблокировать запрещенный ресурс, а могут только нарушить его работу — так обстоит дело с Telegram.

Жаров отметил, что Роскомнадзор работает над этим вопросом.

«Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать», — рассказал Александр Жаров, передает РИА Новости.

По его словам, в Telegram работают грамотные специалисты, которые меняют конфигурацию мессенджера.

«Это будет борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — заявил Жаров.

Ранее Александр Жаров сообщил, что Роскомнадзор в 2019 году добился удаления 58 материалов, размещенных в социальных сетях и оскорбляющих государственные символы. Также глава РКН добавил, что ведомство готово создать список распространителей фейк-ньюс.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.