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Украина частично заблокировала пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом

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Украина частично заблокировала пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом

Симферополь, 23 сентября. Украинские власти остановили автомобильное движение, проходящее через пункт пропуска «Каланчак» на украино-крымской границе. Об этом в понедельник сообщило крымское пограничное управление ФСБ России.

«Украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу», — говорится в сообщении.

В настоящее время пересечь границу через «Каланчак» можно только пешком. Автомобилистам же российские пограничники советуют воспользоваться пунктами пропуска «Перекоп» и «Джанкой». Однако нужно иметь в виду, что «Перекоп» предназначен только для граждан России и Украины. Для представителей других стран есть КПП «Джанкой» (пропускает как автомобили, так и пешеходов) и «Армянск» (пропускает только в пешем порядке). В пограничном управлении ФСБ отметили, что за минувшие сутки границу с Крымом пересекли 9 тыс. граждан и 1,4 тыс. машин.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

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