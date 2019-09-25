По архитектурным шедеврам Выборга «плачут» ФАС и прокуратура

Съемочная группа Федерального агентства новостей вместе с активистами Общероссийского народного фронта оценили госзакупки в Выборге в рамках инициативы «Город N» и обнаружили немало признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Исторический центр Северо-западных ворот России одет в строительные леса. В райцентре у границы с Финляндией реставрируют Башню Ратуши, реконструируют Смоляной мыс.

После скандала со сносом «квартала архитектора Сета Солберга» местные власти решили спасти оставшиеся объекты культурного наследия, в том числе, многоквартирные дома, и заключили семь контрактов на капитальный ремонт девяти домов стоимостью 407,3 млн рублей. Работы должны завершиться до конца 2019 года.

Главная историческая улица города — Крепостная — полна архитектурных шедевров. Ремонт дома № 1 обошелся властям Ленинградской области в 50,6 млн рублей. К началу октября подрядчик должен отремонтировать крышу, фасад и укрепить фундамент.

«Мы звонили подрядчику, подрядчик не успевает провести работы в срок, — рассказал корреспонденту ФАН руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — Рассчитывают закончить работы в ноябре и чуть ли не в декабре. При том, что фасадные работы, особенно по объектам культурного наследия, проводить в холодное время года в принципе невозможно».

А это — улица Сторожевая башня, 18. На те же работы потрачено 34,1 миллиона из средств граждан и регионального бюджета. Срок окончания работ — начало октября. Не нужно быть экспертом, чтобы догадаться: завершить здесь работы в такой срок просто невозможно.

«Две недели осталось! — возмущается жительница дома Светлана Демиденко. — Нет, я думаю, не успеют! Не сделаны кровля и фасад… Тревожимся, зима наступает».

Женщина живет на третьем этаже и переживает, как бы не оказаться «без крыши под снегом».

«Сроки еще есть, еще два месяца срок, — уверенно заявляет маляр Джонибек Сабиров, работающий на стройке. — Недавно начал штукатурить, еще две недели штукатурку закончим, потом начинаем шпаклевать.

По его словам, проблем с реставрацией у рабочих нет.

«До морозов мы должны сделать фасад и лепнину, — сообщил корреспонденту ФАН производитель работ Владимир Стрельников. — Кровля больше половины, фундамент больше половины [Сделаны. — прим. ФАН]. Фасад расчищен на 100%. 40% практически готово под покраску. То есть работы ведутся ударными темпами».

Город теряет свой культурный облик, бьют тревогу активисты проекта ОНФ «За честные закупки». За такие деньги отреставрировать здания можно гораздо лучше. По мнению общественников, при проведении торгов возможен картельный сговор.

«Из Выборга можно сделать привлекательный туристический объект. Но, если будут работы выполняться вот так, в сжатые сроки, кое-как, давайте сейчас что-нибудь сделаем, то мы получим ситуацию, в которой реставрация будет сделана некачественно. Все эти реставрационные объекты в результате потеряют свою внешнюю привлекательность на следующий год, потому что просто потекут, поплывут», — объясняет Валерий Алексеев.

Местная прокуратура уже начала проверку по сигналам ОНФ.

«Будут изучены показания лиц, объяснения, которые мы получим, изучим документацию и дадим правовую оценку той информации, которая представлена», — сообщил корреспонденту ФАН заместитель Выборгского городского прокурора Андрей Ессин.

В Выборге существует весьма своеобразный способ восстановления объектов культурного наследия. Например, на Красноармейской улице, 12 в старой части города ведется, как гласит паспорт строительного объекта, «Регенерация утраченного фрагмента исторической застройки с размещением кафе на 80 мест». Подрядчик ООО «СК «СтальСтрой» исключен из государственного реестра СРО, в реестре лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия не значится.

«Мы никогда не встречали, нигде, ни в каких документах такого термина, как «регенерация», — разводит руками Валерий Алексеев. — Срок работ стоит 2020 год, при этом видно, что работы не ведутся и по нашим подозрениям, скорее всего, этот объект заброшен».

На стройке — ни души. По мнению руководителя проекта ОНФ «За честные закупки», предпринимателям и властям Выборга нужно решить, как использовать это пространство более эффективно.

В прошлом году в Выборге отремонтировали фасад и окна «Дома прихода кафедрального собора» 1928 года постройки за 38 миллионов рублей. Теперь здесь Дом молодежи. Признаки некачественного ремонта заметны издалека.

Штукатурка на стенах сделана неровно. Краска после дождя начинает отходить. Скорее всего, рабочие неправильно подобрали материалы, а подготовительные работы перед покраской фасада здания выполнили с нарушениями. Еще немного — и здание нужно будет снова ремонтировать, предполагают эксперты ОНФ.

«Вот оно все пошло в трещинах», — осматривает стены Валерий Алексеев. — Кажется, что ладно, на это можно глаза закрыть. В целом издалека смотрится хорошо, а когда сухая погода вообще равномерно, не придерешься. В крайнем случае, можно закрыть баннером. Но нет. Это 23 миллиона, и они, скорее всего, по прогнозам экспертов, осыпятся в течение года-двух. Пойдут уже не просто трещины, а будут отваливаться штукатурка, будут требоваться новые ремонтные работы на не меньшую сумму».

Внимание «ревизоров» привлекла Гимназия №11. Реставрацию фасадов объекта культурного наследия на 16,4 млн рублей подрядчик мог завершить к 1 сентября. Но сроки пришлось сдвинуть, скорее всего, из-за проволочек с документами. В итоге дети учатся в ремонтируемом здании в нарушение п. 4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проход в заборе на огороженную территорию строительства открыт. Внутрь с любопытством заглядывают дети.

«Они всегда так открыты, — говорит корреспонденту ФАН Елизавета Евсеева, ученица 11А- класса Гимназии №11 г. Выборга. — Обычно, когда рабочие присутствуют на площадке, они открывают дверь, чтобы проходить, проносить вещи».

Выбежавшее на улицу руководство школы поспешно закрывает дверь.

«Она закрыта», — комментирует увиденное замдиректора по безопасности гимназии Олеся Марченко. «Как она закрыта, если она открыта?» — недоумевают общественники. «Ведутся строительные работы, у нас все опознавательные знаки повешены», — отвечает она.

Директор Гимназии №11 Наталья Моисеева уверяет «ревизоров»: безопасности детей ничто не угрожает.

«Дверь, может, от ветра распахнулась, это тоже может быть», — говорит она. «Дверь точно не на замке», — отмечает Валерий Алексеев.

По словам директора гимназии, дети учатся в первую половину дня, а ремонтные работы идут после обеда. Школьники рассказывают: так бывает не всегда.

«Когда на нижнем этаже учишься, шум слышно», — рассказала корреспонденту ФАН ученица 7Б класса Злата Соловьева.

На вопрос, мешает ли это урокам, школьница ответила:

«Когда на географии, там окно вон там выходит, там — да. Они там кричат, разговаривают и стучат. Шумно. Иногда перебиваются преподаватели».

В 13 часов рабочие появляются на стройке, некоторые играют в футбол. Директор считает, что все в порядке.

«Ремонтные работы у нас начались 1 июля и закончатся 10 октября в соответствии с контрактом, — заявила Наталья Моисеева. — Это объект культурного наследия, и его, на самом деле, не просто так реставрировать, а у нас идет реставрационный ремонт, вот такие условия».

Общественники обратились к представителю прокуратуры с просьбой проконтролировать ситуацию.

«В этих условиях заканчивать работы гораздо сложнее, гораздо большая вероятность нарушения сроков. Когда подойдут к окончанию контрактные обязательства, мы обязательно посмотрим, успели они или не успели к сроку», — говорит Валерий Алексеев.

Не лучше обстоит дело в Выборге и с благоустройством дворов. В рамках инициативы «Город N» общественники наведались на улицу Кировские дачи, где в прошлом году появились три детские площадки. По документам на детских площадках использовано полимер-цементное покрытие SpFKids Duo. Согласно сайту производителя его толщина — от 15 мм. У экспертов ОНФ возникли подозрения: по факту она составляет не более пяти.

Реальная цена этого покрытия может быть гораздо ниже указанной в актах, констатируют эксперты ОНФ. Они изучили 62 госзакупки на сумму 511,4 млн рублей и обнаружили в них признаки нарушения законов о «Защите конкуренции» и «О контрактной системе».

«У нас есть копия всей аукционной документации. В ней есть названия компаний, товары которых и были установлены, — сообщил корреспонденту ФАН Валерий Алексеев. — Это запрещено законом: без указания «эквивалент» указывать торговую марку. То есть там были названия фирм, у которых нужно было купить. Это достаточно странно».

Сомнения вызывают и такие технические решения, как этот щебень, уложенный вокруг детской площадки. Судя по тому, как он разбросан, дети уже используют его для небезопасных игр.

«Больше небезопасно то, что на той площадке целые камни. Они хапают и кидаются друг в дружку», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Вероника Дятчина.

По словам женщины, щебень разбросан и на других детских площадках города.

«Где зеленый двор, где вокзал, есть такие площадки, там вокруг», — говорит молодая мама.

Всего в Выборге и Выборгском районе Ленинградской области общественники выявили сомнительные закупки на сумму около 1,3 млрд рублей. Информацию эксперты ОНФ передали в Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру РФ.

«У нас есть информация о ряде организаций, которые могли участвовать в картеле при реализации, поставке и благоустройстве придворовых территорий. На сегодня это наша цель», — заявил начальник отдела противодействия монополистической деятельности и картелям Ленинградского УФАС России Никита Загребельный.

Помимо Выборга в рамках инициативы «Город N» активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проинспектировали Шебекино, Соликамск и Бердск. За четыре рейда общественники обнаружили сомнительные закупки на 2 млрд рублей.