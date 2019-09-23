Посол РФ в Сирии призвал выполнять соглашение по демилитаризации Идлиба

Дамаск, 23 сентября. Соглашения о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заключенного в сентябре 2018 года, достаточно для борьбы с терроризмом в этой части страны. Об этом заявил посол России в Сирии Александр Ефимов.

Журналисты поинтересовались у дипломата, будут ли заключены новые соглашения по Идлибу. Ефимов отметил, что договоренностей о демилитаризации региона, достигнутых год назад Россией и Турцией, более чем достаточно.

«Наши усилия должны быть направлены не на новые договоренности, а на выполнение уже имеющихся», — выступил посол с призывом.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Год назад Москва и Анкара договорились о создании в Идлибе зоны деэскалации, где запрещено вести боевые действия. Стоит отметить, что эта провинция остается единственной, которую контролируют боевики незаконных вооруженных бандформирований.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что никаких масштабных операций в сирийском Идлибе не велось и не ведется. Дипломат добавил, что в провинции продолжает действовать режим прекращения огня, который периодически нарушают террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.