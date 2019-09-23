Эксперт связал развитие рака с употреблением пальмового масла

Москва, 23 сентября. Глицидиловые эфиры, содержащиеся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени Ломоносова Дмитрий Еделев, сославшись на результаты исследований Института рака Всемирной организации здравоохранения.

По данным ученых, глицидиловые эфиры образуются во всех растительных маслах и жирах, которые подвергаются высокотемпературной обработке. Однако именно в техническом пальмовом масле уровень этих веществ критически опасен. При этом 83% пальмового масла содержат глицидиловые эфиры в количестве, превышающем норму, установленную Европейским Регламентом по безопасности пищевой продукции.

«Если мы завтра приведем в порядок нашу страну — откажемся от высоких концентраций глицидиловых эфиров и глицидола, то у нас заболеваемость раком может упасть на треть», — заявил Еделев в ходе пресс-конференции.

Эксперт рассказал, что глицидол оказывает неблагоприятное воздействие на печень, желудочно-кишечный тракт, почки, легкие, половые органы, молочные железы и кожу. Кроме того, по словам Еделева, именно это вещество является одной из причин возникновения генетических заболеваний у детей.

Участие в пресс-конференции принял и член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Евгений Федоров. Он заявил, что необходимо срочно пересмотреть отношение к проблеме безопасности пищевой продукции.

Ранее заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки рака мозга. Он отметил, что болезнь вызывается совокупностью факторов, к которым относятся образ жизни, генетическая предрасположенность и перенесенные травмы.