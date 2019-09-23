Бокова оценила планы Роскомнадзора по созданию списка источников фейковых новостей

Москва, 23 сентября. Россияне имеют право знать, какие информационные источники были уличены в распространении фейков. Это поможет сформировать доверие к конкретным публикациям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила член Совета Федерации Людмила Бокова.

Ранее стало известно о намерении Роскомнадзора создать на своем сайте открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков.

«Роскомнадзор имеет контролирующие полномочия в сфере массовых коммуникаций и СМИ, в том числе имеет полномочия по блокировке ресурсов с фейковой информацией, поэтому создание данного списка не выходит за рамки сферы ведения данного государственного органа», — рассказала Бокова.

Сам факт того, что создается такой открытый перечень, свидетельствует о том, что Роскомнадзор регулярно анализирует различные источники и СМИ на предмет фейковых новостей и активно борется с недостоверной информацией, которая может нести общественную опасть, считает сенатор.

«Данный перечень может быть полезен и поможет увидеть, какие информационные ресурсы недобросовестно исполняют свои обязанности. Граждане имеют право знать, какие информационные источники уже замечались в распространении фейков и на основании этих данных формировать степень своего доверия к конкретным публикациям», — уверена собеседница ФАН.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью граждан, общественному порядку или безопасности. За нарушение этого закона предусмотрен штраф от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

