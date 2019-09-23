Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Первый канал отреагировал на возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

1 090
0 Оставить комментарий

Первый канал отреагировал на возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Москва, 23 сентября. Первый канал оставляет право принимать решение за руководством программы «Что? Где? Когда?», заявила Федеральному агентству новостей пресс-служба канала, комментируя возвращение магистра телевикторины Александра Друзя в интеллектуальную передачу.

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — отреагировали на Первом канале на возвращение интеллектуала в игру.

Ранее Baza сообщила, что попавший в скандал Александр Друзь возвращается в программу «Что? Где? Когда?». Отмечается, что знаток появится в эфире уже в этом сезоне, но играть сможет только в следующем.

В начале года произошел скандал — главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер сообщил, что Александр Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, интеллектуал хотел выиграть главный приз программы и предложил главному редактору заранее сообщить все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Позже компании-производители двух программ отстранили от участия обоих участников инцидента. Первый канал поддержал решение компаний. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров