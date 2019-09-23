Посол РФ в Сербии заявил, что Москва никогда не выступала против вступления Сербии в ЕС

Белград, 23 сентября. Российская сторона никогда не выступала против вступления Сербии в Европейский союз (ЕС), Москва заинтересована в формировании единого политического пространства. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя слова американского коллеги о том, что «Россия препятствует вступлению Белграда в ЕС».

Ранее Боцан-Харченко отметил явный «нажим на Сербию» со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово. Как отмечал дипломат, нет признаков того, что Запад учитывает в своих требованиях интересы Белграда и пытается предложить компромиссные решения.

Напомним, в 1999 году военные силы Североатлантического альянса бомбили Югославию, состоящую в то время из Сербии и Черногории. К вмешательству военного блока привело вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы и разрушили огромное количество памятников истории и культуры. В результате сербы начали массово уезжать из края.

В середине февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Белград, Москав, Пекин, Тегеран и многие другие. Под давлением официального Брюсселя в 2011 году Белград начал переговоры с косовскими албанцами о нормализации отношений при содействии ЕС. На данный момент диалог приостановлен.