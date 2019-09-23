Врачи заявили, что опухоль Заворотнюк неоперабельна

Москва, 23 сентября. Врачи, наблюдающие за состоянием больной актрисы Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что опухоль звезды неоперабельна.

Медики после трехнедельного наблюдения за состоянием актрисы пришли к выводу, что лечить ее можно исключительно медикаментами, пишет телеграм-канал Mash. По мнению врачей, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы неоперабельна.

На данный момент артистка находится в одной из частных столичных клиник, ее лечением занимаются специалисты отделения терапии. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое.

Рядом с Заворотнюк находятся директор актрисы, а также мать и дочь. Фигурист Петр Чернышев, супруг Заворотнюк, ранее был все время рядом с ней, однако теперь был вынужден временно вернуться к работе — из-за обязательств, которые взял на себя ранее.

Напомним, этим летом Заворотнюк перестала появляться на публике. На фоне ее загадочного исчезновения появились слухи, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака мозга. Родные и близкие отказывают давать комментарии СМИ.

12 сентября друг актрисы журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ заявил, что Заворотнюк якобы пережила уже вторую операцию. Никаких официальных данных о состоянии звезды по-прежнему нет, вся информация о ее болезни остается на уровне слухов и домыслов. Продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов ранее отказался комментировать болезнь Заворотнюк из-за вранья в средствах массовой информации.