ГУ МЧС отреагировало на сообщения о падении большого метеорита на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 июня. ГУ МЧС опровергло сообщения о падении большого метеорита близ города Петропавловск-Камчатский. Информацию об этом ранее распространили в соцсетях.
Однако в пресс-службе регионального управления ведомства заявили, что эти данные не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Напомним, в марте этого года российским ученым удалось выяснить координаты места падения метеорита, взорвавшегося у берегов Камчатки 18 декабря 2018 года. В камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что установить, куда именно упал болид получилось благодаря ультразвуку. При этом специалисты в комментарии KP.RU отметили, что хотя энергия небесного тела была сильной, но «мощь челябинского метеорита ему переплюнуть не удалось.