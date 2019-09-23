ГУ МЧС отреагировало на сообщения о падении большого метеорита на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 июня. ГУ МЧС опровергло сообщения о падении большого метеорита близ города Петропавловск-Камчатский. Информацию об этом ранее распространили в соцсетях.

Однако в пресс-службе регионального управления ведомства заявили, что эти данные не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.