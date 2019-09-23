Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева на выездном заседании в колонии

Москва, 23 сентября. Ходатайство об условно-досрочном освобождении друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александра Протасовицкого будет рассмотрено в рамках выездного заседания в исправительной колонии.

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство во вторник в 16.00 по московскому времени. Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев намерены поддержать своего приятеля. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Футболисты напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование и начал тренировки по индивидуальной программе. Футбольный клуб также опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как футболист проходит медицинское обследование.