Два истребителя ВВС Турции совершили полет в воздушном пространстве Сирии

Анкара, 23 сентября. Два истребителя ВВС Турции совершили двухчасовой полет в воздушном пространстве Сирии. Об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

«Два F-16 ВВС Турции сегодня с 10.00 до 12.00 осуществляли полет в воздушном пространстве Сирии на востоке от Евфрата в рамках операции «Непоколебимая решимость», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара завершила подготовку к возможной операции в Сирии вдоль своей границы.

До этого в столице Турции состоялись турецко-американские переговоры, в ходе которых обсуждалось создание безопасной зоны на севере Сирии. По данным пресс-службы Минобороны Турции, Анкара и Вашингтон согласовали создание координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности в планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Дамаск выступает против этого соглашения, так как, по мнению правительства САР, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубо нарушает принципы международного права и устава ООН.