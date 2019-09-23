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Кличко назначил резидента Comedy Club кризисным менеджером Киева

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Кличко назначил резидента Comedy Club кризисным менеджером Киева

Киев, 23 сентября. Известный  КВНщик и резидент украинского  Comedy Club Максим Бахматов назначен новым кризисным менеджером Киевской городской администрации и советником мэра столицы Виталия Кличко. Об этом в понедельник заявил руководитель  украинской столицы.

Градоначальник отметил, что Бахматов вдохнул жизнь в ВДНХ, а инновационный парк  UNIT.City под его управлением помог реализовать многие стартапы и корпоративные инновации.

Кличко назначил резидента Comedy Club кризисным менеджером Киева

«Он умеет работать, умеет вести за собой единомышленников, воплощать успешные проекты. У Максима много интересных идей и большое желание приобщиться к изменениям в Киеве. А еще мне нравится его чувство юмора и воспитанность», — пишет Кличко в Facebook.

По словам мэра, Бахматов хорошо знаком с информационными технологиями в сфере управления, а также имеет опыт в инвестиционной и градостроительной деятельности. Кличко подчеркнул, что новый советник фактически стал одним из его заместителей с широкими полномочиями и большой ответственностью.

Отметим, что Бахматов в прошлом выступал в КВН и украинской версии Comedy Club. Он также является основателем и руководителем компании  Ledokol. Кроме того, юморист выступает управляющим партнером инновационного парка  UNIT.City и председателем корпоративного акселератора Radar Tech.

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Источник: Страница Виталия Кличко в Facebook
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