Капитан судна «Теметерон» расскажет о ливийском плене на международных площадках

Капитан Владимир Текучев, три года отсидевший в ливийской тюрьме, вышел на работу в Фонд защиты национальных ценностей, где займется международными правозащитными вопросами. Текучев намерен рассказать всему миру о происходившем с ним в ливийском плену и добиться международного трибунала по Ливии.

Экипаж судна «Теметерон» был арестован в Ливии в июне 2016 года. Но арест — совсем не подходящее здесь слово. Потому что это было настоящим пиратским захватом — без предъявления обвинений, предоставления адвокатов, зато с грабежом личных вещей из кают, пытками и избиванием.

Капитан Текучев был освобожден в начале августа 2019 года. По его словам, это стало возможным благодаря усилиям российского министерства иностранных дел.

«МИД помог с загранпаспортами и визами. Поддержка со стороны российских дипломатов была во всем. Когда был в плену, постоянно держал связь с представителем российского консульства в Триполи Акрамом. Он палестинец, знает арабский язык и имеет российское гражданство. В общем, не оставили нас в беде, искренне помогали. Спасибо за это», — отметил Владимир Текучев.

А вот поддержки международного сообщества российский моряк не дождался. И этот вопрос поднимался неделю назад в Варшаве на ежегодном совещании ОБСЕ по соблюдению прав человека в странах-участницах членом российской делегации, президентом Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. Для него ливийский вопрос очень болезненный, поскольку сейчас в трипольской тюрьме находятся социолог ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан, которых похитил «аппарат по борьбе с организованной преступностью» МВД Правительства национального согласия.

«Государство, которое обладает статусом государства-партнера ОБСЕ, никак нельзя признать демократическим. На это указывают исследования, которые проводили крупнейшие международные правозащитные организации. Дело в том, что в Ливии не принята конституция, в Ливии не существует закона о выборах, не назначены выборы. Но, тем не менее, с формулировкой «за вмешательство в выборы» в мае этого года там были арестованы два российских ученых-политолога и брошены в страшную тюрьму, где содержатся в нечеловеческих условиях. Мы знаем, о чем говорим, потому что совсем недавно из ливийского плена вернулся российский моряк, капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев. Три года он провел в этой тюрьме, рассказал, какие пытки там применяются боевиками, которые находятся на службе у так называемого Правительства национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. По сути, в Триполи находится террористический режим, который мучает сотни иностранных граждан. Россиян в этой тюрьме сейчас всего двое», — говорил Мальеквич в Варшаве.

Текучев устроился на работу в Фонд защиты национальных ценностей и планирует выступать на различных международных площадках, рассказывая о том, что ему довелось пережить в ливийской тюрьме и требуя наказания для ливийского Правительства национального согласия со стороны международных институтов, стоящих на страже демократии. А что именно довелось пережить немолодому уже россиянину, читайте в материале ФАН.