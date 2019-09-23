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Виторган опубликовал трогательное видео игры с сыном

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Виторган опубликовал трогательное видео игры с сыном

Москва, 23 сентября. Российский актер и режиссер Максим Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным видео, где он играет в футбол со своим двухлетним сыном Платоном.

Виторган ранее опубликовал в соцсети снимок с Платоном, который лежит на «ковре детства» Виторгана. Как признался сам актер, этот старый ковер был для него в детстве футбольным полем, на котором он расставлял фигуры-футболистов и разыгрывал чемпионат мира.

«Я помню, где стояли ворота. Откуда подавались угловые», — вспоминает артист.

В истории 47-летний Виторган опубликовал небольшой видеоролик, на котором он играет на футбольном поле играет с сыном в мяч. Режиссер быстро перетасовывает в ногах мяч, но малыш успевает перехватить и взять «круглый» в руки.

«Хорош в отборе», — подписал историю артист.

Напомним, Платон является совместным ребенком телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Пара поженилась в феврале 2013 года, однако сохранить брак они не смогли и развелись. При этом сама журналистка отметила, что у нее остались прекрасные отношения с первым мужем. 

В настоящее время Собчак состоит в отношениях с известным театральным режиссером, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Пара в сентябре связала себя узами брака и обвенчалась.

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