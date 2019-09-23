Собчак снимется в сериале Богомолова об «ангарском маньяке»

Москва, 23 сентября. Телеведущая и актриса Ксения Собчак снимется в сериале ее супруга, режиссера Константина Богомолова «Хороший человек», в основу сценария легла реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова — «ангарского маньяка». Об этом сообщили в пресс-службе видео-сервиса Start.

Главная роль в сериале досталась Никите Ефремову, следователя сыграет Юлия Снигирь. По сюжету, она приезжает из Москвы в тихий небольшой город Рубежный. Евгению Ключевскую начальство командировало с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

«В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие», — говорится в сообщении.

В основу сериала Богомолова легла реальная история. «Ангарский маньяк» был задержан в 2012 году по подозрению в 29 убийствах женщин в Иркутской области с ноября 1994 года по 2000 год. Попков начал убивать, еще работая сотрудником МВД.

Позднее он заявил на суде, что просто «зачищал» город от женщин легкого поведения. Хотя родственники многих жертв утверждают, что часть женщин была замужем, многие имели детей. Две жертвы выжили и опознали Попкова после его задержания.

Суд в 2015 году приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. Впоследствии Попкова признали виновным еще в 60 преступлениях.

Собчак и Богомолов 13 сентября сыграли свадьбу. Церемония получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас». После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.