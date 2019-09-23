Глава ОКР сообщил о риске новых санкций для спортсменов РФ из-за обвинений WADA

Москва, 23 сентября. Российские спортсмены рискуют столкнуться с новыми санкциями со стороны международных федераций из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского андидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщает пресс-служба ОКР.

Поздняков назвал сложившуюся ситуацию очень серьезной. Он отметил, что WADA дало всего три недели, чтобы Россия либо опровергла манипуляцию данными московской антидопинговой лаборатории, либо предприняла «исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории».

По словам Позднякова, если условия не будут выполнены, не только возникнут проблемы со статусом РУСАДА, но и окажутся под угрозой перспективы участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», — подчеркнул глава ОКР.

В заключении Поздняков выразил надежду, что WADA оперативно получит убедительные ответы от российской стороны.

Напомним, WADA подозревает Россию в манипуляции сведениями столичной антидопинговой лаборатории, которые были направлены во Всемирное антидопинговое агентство в январе 2019 года. В связи с этим WADA изучает 47 дел российских спортсменов, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не связывался с WADA по данной проблеме, передает «Парламентская газета». Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции спортивных ведомств, пишет «Вечерняя Москва».