Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Видение Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий. С таким заявлением выступил помощник главы государства Андрей Ермак.

«Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — заявил Андрей Ермак.

По его словам, украинские власти «точно не собираются» никому ничего отдавать. Киев не уступит даже «один процент своих интересов».

«Думаю, выход, который мы найдем, удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков», — подытожил помощник Зеленского.

Грабли Порошенко

По мнению Евгения Голышкина, новые заявления команды Зеленского, в частности помощника президента Андрея Ермака, однозначно говорят о том, что Киев не собирается идти по пути имплементации минских соглашений. Киев по-новому кругу встает на «грабли», столь излюбленные командой Петра Порошенко.

«Очевидно, что такие решения и заявления делаются в угоду заокеанским старшим партнерам, которые в очередной раз хотят использовать Украину как антироссийский таран. Пока уровень доверия украинских граждан довольно высок — новая команда будет действовать нахрапом, реализовывая непопулярные решения, ведь одним из ключевых факторов высокого результата Зеленского подействовавшего на электорат юго – востока Украины была его мирная риторика и заявления о готовности идти на компромисс с Донбассом», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт напомнил, что в ближайшие дни Зеленский будет принимать участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Вероятнее всего, после данной встречи можно будет услышать итоговый вариант «дорожной карты Зеленского». Тогда картина станет яснее.

«Но уже сейчас видно, что все заявления о готовности к перезагрузке отношений с Россией, все заявления, касающиеся ситуации в Донбассе, принимаются не в Киеве. Складывается впечатление что инакомыслящий Донбасс вообще не нужен украинской власти, и готовность жертвовать территориями и жизнями людей уже вошла в привычку для пост-майданной власти», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданскую войну на территории Донбасса. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.