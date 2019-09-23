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На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко

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На Украине заявили о том, что Зеленский встает на грабли Порошенко

Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Видение Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий. С таким заявлением выступил помощник главы государства Андрей Ермак.

«Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — заявил Андрей Ермак.

На Украине заявили о том, что Зеленский встает на грабли Порошенко

По его словам, украинские власти «точно не собираются» никому ничего отдавать. Киев не уступит даже «один процент своих интересов».

«Думаю, выход, который мы найдем, удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков», — подытожил помощник Зеленского.

Грабли Порошенко

По мнению Евгения Голышкина, новые заявления команды Зеленского, в частности помощника президента Андрея Ермака, однозначно говорят о том, что Киев не собирается идти по пути имплементации минских соглашений. Киев по-новому кругу встает на «грабли», столь излюбленные командой Петра Порошенко.

«Очевидно, что такие решения и заявления делаются в угоду заокеанским старшим партнерам, которые в очередной раз хотят использовать Украину как антироссийский таран. Пока уровень доверия украинских граждан довольно высок — новая команда будет действовать нахрапом, реализовывая непопулярные решения, ведь одним из ключевых факторов высокого результата Зеленского подействовавшего на электорат юго – востока Украины была его мирная риторика и заявления о готовности идти на компромисс с Донбассом», — пояснил Евгений Голышкин.

На Украине заявили о том, что Зеленский встает на грабли Порошенко

Эксперт напомнил, что в ближайшие дни Зеленский будет принимать участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Вероятнее всего, после данной встречи можно будет услышать итоговый вариант «дорожной карты Зеленского». Тогда картина станет яснее.

«Но уже сейчас видно, что все заявления о готовности к перезагрузке отношений с Россией, все заявления, касающиеся ситуации в Донбассе, принимаются не в Киеве. Складывается впечатление что инакомыслящий Донбасс вообще не нужен украинской власти, и готовность жертвовать территориями и жизнями людей уже вошла в привычку для пост-майданной власти», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданскую войну на территории Донбасса. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.

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