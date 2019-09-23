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Российские ученые нашли способ подавлять ВИЧ и вирус простого герпеса

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Российские ученые нашли способ подавлять ВИЧ и вирус простого герпеса

Москва, 23 сентября. Российские ученые открыли новую реакцию, которая позволяет получить водорастворимые производные фуллерена. По словам специалистов Сколтеха, эти вещества способны подавлять вирусы гриппа, простого герпеса (ВПГ), иммунодефицита человека (ВИЧ) и цитомегаловируса (ЦМВ).

Исследование проходило под руководством профессора Павла Трошина. Ученые смогли выявить новую реакцию для производных фуллеренов, которую окрестили «обращенной реакцией Арбузова».

«Наша последняя работа посвящена синтезу высокоэффективных ингибиторов опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус, с использованием производных фуллеренов в качестве многофункциональной платформы», — пояснила аспирант Сколтеха Ольга Краева.

Российские ученые нашли способ подавлять ВИЧ и вирус простого герпеса

Новая реакция позволяет проводить тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений, а также устанавливать важнейшие корреляции структуры соединений с их противовирусной активностью, пишет журнал Organic & Biomolecular Chemistry. Недоступные ранее растворимые в воде производные фуллерены обладают высокой противовирусной активностью.

На их основе ученые смогут создать эффективные противовирусные препараты, которые будут подавлять резистентные линии вирусов и будут способствовать борьбе с неизлечимыми в настоящее время инфекциями.

Ранее медики назвали лекарства, чье сочетание может нести опасность для здоровья и даже привести к летальному исходу.

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