Семья Цыгановых попросила опубликовать фото убийцы Круга

Москва, 23 сентября. Продюсер Вадим Цыганов и его жена, певица Виктория Цыганова попросили обнародовать фотографию убийцы Михаила Круга.

«Слава богу, наконец-то, если верить следствию, установили человека, который совершил это грязное дело», — сказал Вадим Цыганов в комментарии РЕН ТВ.

По его мнению, убийство Круга является преступлением против страны, потому что музыкант действительно был «голосом своего времени».

«Выросли уже дети, выросло другое поколение людей. И мы хотим видеть фотографию», — пояснила Виктория.

Цыганов напомнил, что в песнях Круга всегда были сострадание и любовь, и он всегда призывал только к светлому.

«Очень важно для нас знать, кто это сделал и как», — добавил Цыганов.

Как сообщалось ранее, сегодня Следственный комитет назвал имя убийцы артиста. По данным следствия, в ночь на 1 июля 2002 года Круга застрелил Дмитрий Веселов, член банды «Тверские волки». Причиной стали доходы шансонье. Один из криминальных авторитетов хотел обязать Круга «выплачивать часть гонораров от концертной деятельности». Для этого он привлек членов группировки. Преступники должны были похитить антиквариат и драгоценности из дома Круга, а затем предполагалось, что главарь банды якобы поможет певцу найти украденное. Злоумышленники проникли в дом певца, когда там никого не было, но семья вернулась неожиданно рано. В итоге Веселов застрелил Круга.