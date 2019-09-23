Володин передал Назарбаеву теплое приветствие от Путина

Нур-Султан, 23 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Председатель нижней палаты парламента передал бывшему казахстанскому лидеру «теплые приветствия и добрые пожелания» от президента РФ Владимира Путина.

«Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми», — отметил Володин.

Назарбаев в свою очередь подчеркнул, что дружеские отношения между Россией и Казахстаном являются наглядным примером для других стран СНГ, которые могут многое почерпнуть в области экономического и гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что встреча Володина и Назарбаева состоялась в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое стартует во вторник в столице Казахстана. В этом году в мероприятии приняли участие представители парламентов 60 стран, включая 41 спикера и 11 вице-спикеров.

Напомним, что в марте этого года Назарбаев объявил о своей отставке. Его место занял бывший спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Назарбаев все же останется в политике, пусть и не будет брать все рычаги власти на себя.