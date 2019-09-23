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Порошенко заявил, что энергетическая независимость Украины находится под угрозой

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Порошенко заявил, что энергетическая независимость Украины находится под угрозой

Киев, 23 сентября. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой. Соответствующий пост он разметил в своем микроблоге в Twitter.

«Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано», — считает Порошенко.

Напомним, ранее появилась информация, что Польша будет продавать Украине закупаемый у Соединенных Штатов регазифицированный сжиженный природный газ. Известно, что к настоящему моменту уже достигнуты все договоренности. Отметим, польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL.

С точки зрения руководителя Центра политэкономических исследований, экономиста Василия Колташова,«Газпром» может не признавать решение европейского суда о газопроводе OPAL, так как оно противоречит экономическим интересам России и ЕС.

Также Киев рассматривает возможность приобретения с 2019 года сжиженного природного газа из Катара. Эксперты уверены, что для Украины будет намного дешевле урегулировать разногласия с «Газпромом», чем ожидать поставок газа с Ближнего Востока. Желание Украины договариваться с Россией по газовому вопросу — хороший знак, считает генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев. Эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что Киев пойдет Москве на уступки.

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