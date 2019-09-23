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Освобожденные из пиратского плена в Камеруне моряки возвращаются в Россию

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Освобожденные из пиратского плена в Камеруне моряки возвращаются в Россию

Москва, 23 сентября. Трое россиян, которые были в числе захваченных в плен пиратами в Камеруне, возвращаются в Россию. Об этом рассказали в Российском профессиональном союзе моряков.

По его данным, моряков освободили и доставили на территорию Германии. Один уже вылетел в Санкт-Петербург, двое — в Москву, где пересядут на рейсы до Мурманска и Владивостока.

«Со здоровьем у них все в порядке», — добавили в профсоюзе.

Напомним, пираты захватили грузовое судно, принадлежащее немецкой фирме MarConsult Schiffahrt, 15 августа. Инцидент произошел в районе порта Дуала. «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

К злоумышленникам попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян. По данным Федерального агентства новостей, на борту корабля находились: Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

В плену у пиратов также оказались четыре филиппинца и один гражданин Украины, все похищенные содержались в Нигерии. В конце августа компания-судовладелец начала переговоры с пиратами об освобождении моряков. В начале сентября пираты допустили к российским морякам врачей, которые позднее сообщили об удовлетворительном состоянии пленных. 22 сентября посольство России в Камеруне сообщило, что пираты освободили российских моряков.

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Источник: ТАСС
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