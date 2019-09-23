В Совфеде назвали преступления, которые совершил Парубий

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Об этом сам экс-депутат рады написал в своем Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей заметил, что именно Парубий и его сторонники были зачинщиками антиконституционного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

«Исходя из тех высказываний, которые ранее звучали из его уст, можно сделать однозначный вывод, что Парубий является и организатором и тех событий, которые прошли в Одессе, и зачинщиком Майдана и его расстрела», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Российский политик также заметил, что Парубий не отличается особым умом, поэтому и пытался прорваться во власть на протяжении длительного времени.

«Человек лишен высоких интеллектуальных способностей, и то, что случилось в его жизни — это большое недоразумение. Но такие люди как и раньше пытались прорваться к власти, так и сейчас пытаются это сделать. Но правосудие так или иначе разберется в тех преступлениях, которые были совершены по воле Парубия», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН заявил о том, что Украина демонстрирует откровенное нежелание выполнять минские соглашения, при этом требуя от республик Донбасса «идти на жертвы».

«Учитывая, что им пришлось подписать минские соглашения, непопулярные среди населения Донбасса, который не готов объединяться с Украиной ни в федерацию, ни в конфедерацию, а после пяти лет войны и вовсе предпочел бы отгородиться от нее трехметровым забором с колючей проволокой под напряжением и рвом с крокодилами? То, что республики до сих пор придерживаются этих соглашений (в отличие, кстати, от украинской стороны), несмотря на критику, это не жертвы? Чего вы еще хотите?» — пояснил Дмитрий Родионов.

Антиконституционный государственный переворот произошел на Украине в 2014 году. Политические события спровоцировали гражданский конфликт, поскольку Донецкая и Луганская Народные Республики о своей независимости. После этого Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО.