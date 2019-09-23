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Наркоман Резник дал депутатам «урок истории», предложив забыть о Знамени Победы

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Наркоман Резник дал депутатам «урок истории», предложив забыть о Знамени Победы

Санкт-Петербург, 23 сентября. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник на заседании комиссии по образованию, культуре и науке выступил против использования Знамени Победы.

Парламентарий заявил коллегам, что считает «избыточным» использование красного знамени, символизирующего победу СССР в войне с фашистской Германией.

«Мне, как учителю истории, кажется натянутым повсеместное использование красного знамени. Например, если мы говорим о реконструкциях, которые не имеют отношения к тому историческому периоду», — передают «Невские новости» слова Резника.

Однако затем депутат попытался смягчить свое высказыванием, добавив, что большой проблемы в использовании знамени не видит.

Наркоман Резник дал депутатам «урок истории», предложив забыть о Знамени Победы

С Резником в спор вступили другие парламентарии, в том числе Евгений Никольский, который высказался за то, что знамя можно использовать везде и делать с ним смешанные реконструкции битв разных войн. С ним солидарна оказалась Ольга Ходунова. По ее мнению, красное знамя может участвовать во всех мероприятиях как государственный символ.

Напомним, весной петербургский депутат Максим Резник оказался в центре внимания из-за неадекватного поведения на первомайском шествии. Позже в Сети появилось видео, на котором парламентарий курит, предположительно, травку.

После скандала его коллеги призвали сдать тест на наркотики, но Резник отказался и уехал в Европу, где тоже был замечен за курением свертка, предположительно, с травкой.

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Источник: Невские новости
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