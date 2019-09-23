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Певец Жека заявил, что шансон при жизни Круга стал другим

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Певец Жека заявил, что шансон при жизни Круга стал другим

Москва, 23 сентября. Шансон при жизни Михаила Круга стал другим — певец внес в него «определенные интонации и ноты». Об этом заявил композитор, музыкант, исполнитель в стиле шансон Жека (Евгений Григорьев).

По его словам, отечественные исполнители и музыканты «подхватили знамя шансона», руководствуясь наследием Михаила Круга. Григорьев также назвал Круга «великим шансонье».

«Его бархатистый баритон многие пытаются копировать, но не у многих он получается», — сказал певец Жека в комментарии телеканалу «360».

Он добавил, что сначала следил за ходом расследования убийства Круга, однако позже потерял к нему интерес. Певец добавил, что для него было важно именно творчество шансонье.

Ранее официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова сообщила, что региональная прокуратура проверит, законно ли было закрыто дело об убийстве Михаила Круга.

Напомним, артист был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил два огнестрельных ранения. Убийцей певца оказался Дмитрий Веселов, которого уже давно нет в живых. Сообщник Веселова, Александр Агеев, отбывает пожизненный срок за другие преступления.

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Источник: телеканал «360»
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