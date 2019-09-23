Петлюра призвал организовать большой концерт в честь Круга

Москва, 23 сентября. Жители Твери хранят память о Михаиле Круге небольшими фестивалями и выступлениями, однако нужно организовать большой концерт в его честь. С таким призывом выступил исполнитель шансона Виктор Петлюра.

По словам артиста, в Твери, где родился Круг, не раз проводили небольшие концерты в память о звезде шансона. Мероприятия устраивают родственники певца и его друзья.

«Хотелось бы, чтобы мероприятия, посвященные Михаилу Кругу, имели более широкий характер. Нужно задать более высокую планку этому», — цитирует его телеканал «360».

Петлюра уточнил, что исполнители, как показывает практика, выступают «за» такие мероприятия. Однако ключевым вопросом при организации подобных выступлений, по его словам, является проблема финансирования.

Артист добавил, что после смерти Круга шансон, на его взгляд, «осиротел».

«Он был номер один в свое время», — констатировал Петлюра.

Напомним, известного музыканта застрелили в его собственном доме в поселке Мамулино в ночь на 1 июля 2002 года. На протяжении более десяти лет дело об убийстве Круга оставалось нераскрытым, однако в этот понедельник Следственный комитет РФ объявил, что установил личности преступников. Причастными к убийству оказались бывшие члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов, их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Выяснилось, что Круга застрелил их подельник Дмитрий Веселов. Сам виновный в смерти музыканта был убит в 2003 году, поэтому уголовное дело прекратили.

Как ранее рассказал Агеев, преступники не планировали убивать музыканта. По словам бывшего члена «Тверских волков», он и другие члены банды намеревались похитить у Круга ценности, пока его не было дома, однако хозяин неожиданно вернулся, пишет «Ридус».

Ранее композитор и музыкант Жека (Евгений Григорьев), вспоминая коллегу, отметил, что шансон при жизни Круга стал другим — певец внес в него «определенные интонации и ноты».