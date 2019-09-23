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ФАН-ТВ
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Поезд насмерть сбил 4-летнего ребенка на Кубани. ФАН-ТВ

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Трагедия случилась сегодня днем в Краснодарском крае. Пассажирский поезд Адлер-Краснодар сбил 4-летнего мальчика, который вместе со своим 70-летним дедушкой перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.

ЧП произошло на ж/д перегоне Саратовская-Псекупс. По словам очевидцев, машинист поезда заметил перебегающих пути, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Ребенок погиб на месте.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

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