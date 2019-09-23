Помощник Зеленского прокомментировал выдачу Цемаха России

Киев, 23 сентября. Бывший командир ПВО ДНР Владимир Цемах, которого Украина считает свидетелем по делу о крушении Boeing-777, с самого начала состоял в списке на обмен удерживаемыми лицами с Россией. Об этом в понедельник заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выдача Цемаха России не скажется на расследовании авиакатастрофы.

Украина полагает, что Цемах является свидетелем по делу о крушении Boeing-777 (рейс MH-17), который разбился в Донбассе в 2014 году. Международная группа следователей установила, что самолет был сбит ракетой «Бук», однако до сих пор неизвестно, кто именно осуществил запуск.

Власти Малайзии, чьи граждане погибли при крушении самолета, сомневаются в беспристрастности следователей. Премьер-министр страны обратил внимание на то, что международная группа не допустила представителей Малайзии до улик, а также проигнорировала все доказательства, предоставленные российской стороной. При этом следователи полностью и безоговорочно доверяют доводам Украины, которая является одной из подозреваемых сторон.

