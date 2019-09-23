Национальный проект по борьбе с раком позволит улучшить технологии его лечения в РФ

В России вскоре будут применяться самые лучшие и передовые технологии в лечении онкологических заболеваний в связи с национальным проектом по борьбе с этим недугом, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов.

На втором Международном форуме онкологии и радиологии президент России Владимир Путин определил поддержку больных с онкологическими заболеваниями и поиск их эффективного лечения как ключевые задачи медицины в России.

«Выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения, — ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что сейчас заболевания, связанные со злокачественными образованиями, — это вызов для всего человечества. Для того, чтобы ответить на этот вызов, необходимо широкое международное сотрудничество, обмен практиками лечения и профилактики.

Тут есть два аспекта, отметил Тумусов. Первым аспектом является ранняя диагностика этого заболевания. По его словам, в этом плане «мы немного отстаем, но наверстываем».

«Сейчас национальный проект направлен на то, чтобы улучшать методы ранней диагностики. Эта коварная болезнь может быть излечима. Кроме того, совершенствуются сами методы лечения, начиная с радиологии. Тут были проблемы из-за нехватки финансирования. Ранее применялись не самые эффективные методы борьбы. Но сейчас, в связи с национальным проектом, будет все это совершенствоваться, будут применяться самые лучшие и передовые технологии и лекарства. Поэтому у нас будет успех и прорыв в борьбе с этим заболеванием», — заявил Тумусов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее профессор Алексей Масчан заявил, что в России на 20–30% увеличится смертность от онкологических заболеваний. Это произойдет в том случае, если не изменятся правила закупки лекарств.

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения России, генеральный директор МНИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн назвал факторы, которые влияют на развитие у человека онкологического заболевания.

В соответствии с федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» в России планируют начать выявлять рак быстрее.