Дилеры предупредили россиян о росте цен на автомобили

Москва, 23 сентября. Управляющие дилерских центров предупредили россиян о росте цен на автомобили. Эксперты предсказывают, что стоимость машин в России повысится с 1 января 2020 года.

Как уточнили дилеры, причиной роста цен станут планы правительства повысить утилизационный сбор. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в некоторых случаях утилизационный сбор повысится на 120%. В стоимости автомобиля его доля составит 1,5–2%. По словам Мантурова, это обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсом рубля.

Эксперты рекомендуют россиянам, которые собирались приобрести автомобиль, не откладывать покупку на следующий год, передает Deita.ru. Как рассказал гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, к концу года автопроизводители не будут повышать цены на транспортные средства, так как рынок сейчас находится в условиях стагнации. Также эксперт отметил, что с 1 сентября была снижена импортная пошлина с 30% до 15%.

«Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет», — рассказал Петрунин.

Его слова подтвердил замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев, который отметил, что с января 2020 года можно ожидать традиционного изменения прайс-листов автосалонов, сообщает телеканал «360».

Как рассказал вице-президент ассоциации дилеров РоАД, владелец петербургского холдинга «Прагматика» Владислав Рыдаев, в сентябре на автомобильном рынке ожидается прирост продаж на 10%, по сравнению с августом. При этом он подчеркнул, что большого ажиотажа сейчас не наблюдается.

«Фестиваля снижения цен также ждать не стоит», — отметил Рыдаев в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Основные изменения коснулись автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.