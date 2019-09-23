Мусульмане Татарстана собрали 40 тысяч долларов на восстановление школы в Сирии

Казань, 23 сентября. Мусульмане Татарстана внесли свою лепту в восстановление школы на 1,2 тыс. учеников в районе Барза на северо-востоке Дамаска, которая была практически уничтожена из-за обстрелов боевиков. Об этом рассказал журналистам в понедельник муфтий республики Камиль Самигуллин.
В понедельник российские христианские и мусульманские деятели открыли в Дамаске образовательное учреждение, восстановленное на пожертвования прихожан. Деньги на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики, которая была создана два года назад Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
По словам Самигуллина, в настоящее время удалось собрать 40 тысяч долларов на восстановление школы, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что мусульмане Татарстана тесно взаимодействуют с научными сотрудниками из САР, которые преподают и в Булгарской исламской академии.
Он также назвал сбор средств на восстановление школы «богоугодным делом».
Церемония открытия учреждения в районе Барза началась с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в САР.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с октября 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На данный момент Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и инфраструктуры, а также возвращением беженцев.
1 Организация запрещена на территории РФ.