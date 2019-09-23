Мусульмане Татарстана собрали 40 тысяч долларов на восстановление школы в Сирии

Казань, 23 сентября. Мусульмане Татарстана внесли свою лепту в восстановление школы на 1,2 тыс. учеников в районе Барза на северо-востоке Дамаска, которая была практически уничтожена из-за обстрелов боевиков. Об этом рассказал журналистам в понедельник муфтий республики Камиль Самигуллин.

В понедельник российские христианские и мусульманские деятели открыли в Дамаске образовательное учреждение, восстановленное на пожертвования прихожан​​​. Деньги на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики, которая была создана два года назад Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

По словам Самигуллина, в настоящее время удалось собрать 40 тысяч долларов на восстановление школы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что мусульмане Татарстана тесно взаимодействуют с научными сотрудниками из САР, которые преподают и в Булгарской исламской академии.

Он также назвал сбор средств на восстановление школы «богоугодным делом».

Церемония открытия учреждения в районе Барза началась с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в САР.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с октября 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На данный момент Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и инфраструктуры, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.