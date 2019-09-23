В Госдуме назвали обвинения WADA в отношении РУСАДА приговором средневековой инквизиции

WADA в отношении России исполняет волю Соединенных Штатов; Вашингтон пытается оказать давление на Москву. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

WADA обвиняет РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 23 сентября, исполнительный комитет WADA получил отчет от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновленная информация по поводу анализа данных из московской лаборатории.

«Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)», — говорится в заявлении WADA. При этом отмечается, что процедура будет проходить в ускоренном формате.

Ранее СМИ сообщали, что WADA подозревает Российскую Федерацию в манипуляциях с данными допинг-проб спортсменов в московской антидопинговой лаборатории. В итоге РУСАДА может быть признано несоответствующим кодексу WADA.

«Средневековая инквизиция»

Как отметил депутат Виталий Милонов, у WADA есть судейская функция. Она принимает решения о принятии серьезных санкций по отношению к той или иной стране. По сути, выводы и заключения данной организации являются основанием для того, чтобы отстранить страну от участия в Олимпийских играх.

«Получается, что сам принцип принятия решений WADA по отстранению стран полностью противоречит прописным нормам и истинам европейской и американской демократии. Потому что отсутствует презумпция невиновности и право на доказательства. Решение WADA является менее демократичным и более суровым, чем приговор «Тройки» во времена Сталина. Потому что у WADA есть некая необходимость и целесообразность, которыми оправдывается некий набор мнений частных лиц. Участие в международных мероприятиях — это законное право любой страны», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению депутата, подобные «выходки не прокатывают» в Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку многие государства не действуют «по лаю Вашингтона». WADA — это способ альтернативного давления на страны, минуя ООН, силами Соединенных Штатов.

«США полностью контролируют WADA. И их решение — это не более чем приговор средневековой инквизиции. Сплыла? Значит, ведьма. Утонула? Значит, не ведьма», — заключил Милонов.

Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы к России. В течение трех недель соответствующие ведомства подготовят ответы на эти вопросы.