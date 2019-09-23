Сирия, 23 сентября. ИГИЛ1* совершило вылазку в пустыне провинции Хомс. В Даръа совершено покушение на полковника САА. Спецназ турецкой армии ликвидировал в горах на севере Ирака семь членов «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли в Хомсе один танк и несколько автомобилей в результате нападения боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ.

«Исламское государство1»: устроило засаду для конвоя сирийской армии в пустыне в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре захватили несколько женщин в заложники и намерены обменять их на провизию.

Курды: потеряли семьи бойцов на севере Ирака во время десантной операции армии Турции.

ВС Турции: в ходе операции спецназа на севере Ирака ликвидировали семь боевиков «Рабочей партии Курдистана».

Провинция Хомс

Подконтрольный боевикам «Исламского государства» медиапортал «Амак» опубликовал заявление группировки о том, что ими было совершено нападение на конвой Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в районе пустыни Эс-Сухне. Террористы заявили об успешном уничтожении одного танка и ряда пикапов военных в ходе столкновения, а также о ранении пятнадцати военнослужащих в в ходе перестрелки. Ранее сообщалось, что САА начала новую операцию против сил «Исламского государства», которые могут скрываться в пустыне. 21 сентября при поддержке Сил национальной обороны (NDF) армия начала прочесывать территории, начиная от поселка Хамима к востоку от города Пальмира.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные боевики «Исламского государства», укрывающиеся в пустыне Субехан на востоке провинции Дейр-эз-Зора, захватили несколько женщин и мужчин, которые пересекали пустыню. Взяв в заложники женщин, террористы потребовали, чтобы взамен их мужья достали провизию членам «спящей ячейки» в обмен на их жизнь. На востоке провинции отмечается повышенная активность ушедших в подполье боевиков ИГИЛ. Несмотря на усилия оккупировавших восток Сирии боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемых и спонсируемых международной коалицией, которые проводят еженедельно десантные операции в местах предполагаемого скопления террористов, нападения продолжаются.

Провинция Даръа

Очередное покушение на высокопоставленного члена сирийской армии произошло в Даръа. Взрыв прогремел в поселке Бусра аль-Харири. Самодельная бомба была заложена на пути следования автомобиля полковника пятой дивизии САА, о чем сообщает инфорамагентство Halab Today TV. Как сообщает источник, сам полковник остался жив и получил осколочные ранения средней степени тяжести, с которыми и был доставлен в больницу города Изра.

Источник также сообщил, что в окрестностях города Сайда, к востоку от Даръа, жители обнаружили неопознанное тело со следами огнестрельных ранений, которое было брошено на обочине дороги. Труп был направлен на экспертизу в Национальный госпиталь. Личность убитого пока не установлена. Напомним, что в некогда спокойной провинции с лета этого года участились случаи нападения на представителей официальной сласти, высокопоставленных членов САА и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии», действующая на юге Сирии). В 2018 году, в результате переговоров «вооруженной оппозиции» и официального Дамаска, было заключено перемирие. Однако военные эксперты связывают рост числа атак неизвестных боевиков с деятельностью непримиримых членов оппозиции, которые намерены продолжить свою борьбу с представителями власти и будут избавляться от бывших членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие.

Ирак

Согласно информации турецкого агентства Anadolu, на севере Ирака спецназ турецких вооруженных сил ликвидировал троих членов боевого крыла «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в рамках третьего этапа военной операции «Коготь». Как сообщалось ранее, с начала мая Турция проводит военную кампанию по зачистке севера Ирака от боевиков РПК — организации, признанной на территории Турции террористической. Анкара заявила о своем намерении бороться с курдскими террористами как на территории Турецкой Республики, так и в соседних странах. Так в 2015 году без разрешения Багдада, Анкара разместила на севере Ирака свои военные базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.