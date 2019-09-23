Украина не подавала в ПАСЕ документы для аккредитации новой делегации

Страсбург, 23 сентября. В ПАСЕ не получали документы для аккредитации новой делегации от Украины, сообщили в аппарате организации.

Осенняя сессия ПАСЕ стартует 30 сентября и продлится по 4 октября. На Украине ранее разделились мнения относительно участия во встречах национальной делегации. Так, представитель партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что страна воздержится от участия в ближайшей сессии. В свою очередь депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко констатировал, что часть делегации страны намерена посетить Страсбург в частном порядке.

В ПАСЕ напомнили, что документы для участие в сессии новой делегации должны быть предоставлены не позднее чем за неделю до первой встречи.

«Согласно имеющейся у меня информации, секретариат ассамблеи еще не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации», — приводит слова источника в ПАСЕ РИА Новости.

Однако в аппарате организации отметили, что документы могут быть поданы позднее заявленных сроков. Правила ПАСЕ гласят, что делегация остается аккредитованной в течение шести месяцев с даты выборов в своей стране.

«Это означает, что на сегодняшний момент существующая делегация остается аккредитованной и действующей», — пояснил представитель организации.

В Совете Европы добавили, что «назначение новой делегации означает прекращение полномочий старой с открытия нынешней сессии». Собеседник агентства пояснил, что «если делегация не будет представлена в октябре, значит, не будет заседать до января».

В ПАСЕ также отметили, что парламентарии могут приезжать на сессию в качестве туристов.

«Но в таком случае у вас не будет прав и возможности доступа на этаж ассамблеи, только на общую трибуну», — констатировал представитель Совета Европы.

Если депутаты приедут в Страсбург в качестве эксперта, то делегации заказывается пропуск и определяется режим допуска, добавил он.

Напомним, в июне этого года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, что вызвало недовольство Киева. Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что «бойкот» работы ПАСЕ продлился 1,5 дня.